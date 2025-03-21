韓總理彈劾案下周宣判

南韓憲法法院昨日宣布，總理韓德洙彈劾案將在下周一上午10時宣判。國會分別於去年12月14日和27日向憲法法院提交總統尹錫悅和韓德洙彈劾案，而憲法法院決定先對韓德洙彈劾案進行宣判。國會以韓德洙協助尹錫悅實施緊急戒嚴、拒絕任命憲法法官等為由對其發起彈劾。（綜合報道）