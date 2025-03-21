兩岸國際

小林製藥揭管理存疏漏

日本小林製藥含有紅麴成分保健品去年引發食安風波，大阪市政府周三發布調查報告，承認小林製藥未制訂品質事故匯報的標準規則，且管理體制存在多處疏漏。小林製藥同日表示，公司非常重視報告提出的的批評，將以可靠和真誠的態度實施改善措施，防止類似事件再次發生，努力爭取重獲民眾信任。（綜合報道）
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