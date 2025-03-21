不滿未阻尹錫悅被捕 傳妻斥警衞處人員

【本報綜合報道】南韓憲法法院周三未如外界預期公布總統尹錫悅彈劾案判決日期，意味最快下周才宣判。韓媒引述消息指，尹錫悅今年1月在總統官邸被捕後，第一夫人金建希不滿總統警衞處人員沒有開槍阻止。總統室反指這子虛烏有，基於傳聞誇大炒作。

憲法法院周三進行評議工作但尚未得出結論，當天未向國會和尹錫悅通知宣判日期。法律界認為由於相關流程需時，憲法法院需在宣判至少兩天前發出通知，目前預計下周三至下周五判決可能性較大。等待判決結果之際，政界、學界和民間組織向憲法法院提交超過200萬份請願書，其中尹錫悅所屬執政國民力量黨兩度呼籲憲法法院駁回彈劾案。

警察廳特別偵查組周一提請檢方批准逮捕總統警衞處處長金成勳和警衞本部長李光雨。警方提交報告書顯示，尹錫悅1月15日被高級公職人員犯罪調查處執行拘留後，金建希斥責警衞處人員，大意為「攜帶槍枝有甚麽用，帶槍是為了阻止這樣的事情」。她更稱：「如果可以的話，我還真想開槍打死（最大在野黨共同民主黨黨魁）李在明，我也想死。」