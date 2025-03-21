特朗普促伊朗重啟核談判 限兩個月達新協議

暗示倘拒絕或面臨美武力打擊 美國總統特朗普早前去函伊朗最高精神領袖哈梅內伊，要求重啟核談判。美國官員周三透露，特朗普在信中寫明要於兩個月內達成新的核協議，若伊朗拒絕將面臨後果。美國國務卿魯比奧同日受訪時重申華府傾向用外交解決伊朗核問題，但特朗普必要時會選擇採取行動阻止伊朗擁核，而美國具備此能力，暗示或會訴諸軍事行動。

知情官員形容特朗普在信中的態度強硬，他一方面提出與伊朗談判新的核協議，另一方面則警告如果伊朗拒絕談判並繼續推進核計劃就會面臨後果。他還表明不想要開放式的談判，並給予兩個月時間達成協議。信件交到伊朗前，白宮向以色列、沙特阿拉伯、阿聯酋等盟友通報了其內容。

已向中東盟友通報 白宮國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）表示，特朗普向哈梅內伊明確指出想透過外交解決伊朗核問題，而且要非常快，如果做不到，就會用其他方法處理。目前未知談判期限是由伊朗收到信件抑或展開談判開始計算，美媒認為若德黑蘭不談判，美國或以色列對伊朗核設施進行軍事打擊的機會將大增。

另一邊廂，魯比奧指特朗普已表明準備好盡一切阻止伊朗取得核武，並傾向循外交途徑解決。惟如果特朗普被迫選擇伊朗擁核抑或採取行動，他會採取行動，而美國具備相關能力，甚至能威脅德黑蘭政權。魯比奧強調華府推動和平，希望透過國務院處理伊朗核問題，但失敗的話，就會交由國防部解決。本報綜合報道

美國要求伊朗加快重啟核談判。圖為早年多地官員出席談判。（中新社圖片） 伊朗最高精神領袖 哈梅內伊