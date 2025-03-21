普京：冀美承認烏4州克里米亞屬俄

【本報綜合報道】俄羅斯傳媒周三指，該國總統普京周二出席一個私人商業活動時說希望美國總統特朗普正式承認烏克蘭4州及克里米亞屬於俄羅斯。

知情人士指，普京想華府正式承認盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱、赫爾松，連同克里米亞是俄羅斯的一部分。作為交換，如果俄羅斯對上述地區的主權在不久將來得到承認，普京會承諾不對烏克蘭港口城市敖德薩和其他領土提出主權聲索。

克里姆林宮發言人佩斯科夫回應指，普京和特朗普周二通話時沒有討論上述想法，但他證實普京在俄羅斯商界人士的閉門會議討論過俄烏戰事。他續指，兩位總統討論了西方向烏克蘭運送武器的問題，這是解決衝突的首要議題，普京亦傳達了一些其他有關潛在停火的細微差別，但鑑於此事的敏感性，暫時不會公開討論。莫斯科正在密切關注烏克蘭會否聽從俄美總統的堅定決心，盡一切可能和平解決衝突。

俄：西方軍援烏成衝突 佩斯科夫形容普京和特朗普彼此了解、相互信任，打算逐步朝着俄美關係正常化的方向前進，兩國將進一步安排下次接觸的具體日期及代表團組成，會在雙方達成共識後公布更多細節。他同時指出，由於拜登政府留下的遺產，恢復俄美關係正常是一項艱巨任務，但兩國總統的堅定意願有感到樂觀的理由。