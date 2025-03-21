美傳擬停派司令 或棄北約最高指揮權
【本報綜合報道】美國總統特朗普考慮停止委派美軍將領任北約歐洲盟軍最高司令，或放棄控制近75年北約軍隊最高指揮權。另外，美國眾議院、參議院軍事委員會主席周三發表聯合聲明，反對國防部計劃合併部分作戰司令部及停止擴大駐日美軍司令部架構。
NBC新聞周三引述兩名美國國防部官員透露，正在考慮的計劃之一包括放棄北約歐洲盟軍最高司令職責。現任歐洲司令部司令、北約歐洲盟軍最高司令是美國陸軍上將卡沃利，他的3年任期將於今年夏天結束。
北約歐洲盟軍前最高司令、美國前海軍上將斯坦夫里迪斯（James Stavridis）警告，美國放棄北約歐洲盟軍最高司令職位將造成巨大政治錯誤，將在北約內部失去巨大影響力，被視為邁向完全脫離北約第一步。
參眾兩院反國防部精簡架構
另外，眾議院軍事委員會主席羅傑斯、參議院軍事委員會主席威克表示，不會接受未經嚴格跨部門程序、沒有與作戰司令部和參謀長聯席會議協調，以及不與國會合作的作戰結構重大改變。報道指，國防部計劃把歐洲司令部、非洲司令部合二為一；南方司令部與北方司令部則整合為美洲司令部，整合4個作戰司令部預計未來5年可節省3.3億美元（約25.7億港元）。同時，駐日美軍司令部停止擴編及升級為作戰司令部後，將節省11億美元（約85.8億港元）。
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