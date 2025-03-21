美傳擬停派司令 或棄北約最高指揮權

NBC新聞周三引述兩名美國國防部官員透露，正在考慮的計劃之一包括放棄北約歐洲盟軍最高司令職責。現任歐洲司令部司令、北約歐洲盟軍最高司令是美國陸軍上將卡沃利，他的3年任期將於今年夏天結束。

北約歐洲盟軍前最高司令、美國前海軍上將斯坦夫里迪斯（James Stavridis）警告，美國放棄北約歐洲盟軍最高司令職位將造成巨大政治錯誤，將在北約內部失去巨大影響力，被視為邁向完全脫離北約第一步。

參眾兩院反國防部精簡架構

另外，眾議院軍事委員會主席羅傑斯、參議院軍事委員會主席威克表示，不會接受未經嚴格跨部門程序、沒有與作戰司令部和參謀長聯席會議協調，以及不與國會合作的作戰結構重大改變。報道指，國防部計劃把歐洲司令部、非洲司令部合二為一；南方司令部與北方司令部則整合為美洲司令部，整合4個作戰司令部預計未來5年可節省3.3億美元（約25.7億港元）。同時，駐日美軍司令部停止擴編及升級為作戰司令部後，將節省11億美元（約85.8億港元）。