俄烏局部停火之際 基礎設施互毀

同指摘對方施襲 烏冀增防空系統護平民 美國總統特朗普周二與俄羅斯總統普京通電話後，翌日再與烏克蘭總統澤連斯基通話，講述美俄總統通話成果，歷時約一小時。特朗普形容對話情況「非常好」，澤連斯基則重申願意全面停火，同意首先在能源領域實現局部停火，技術團隊再於下周一在沙特阿拉伯開會，討論停火範圍擴大至黑海，直至實現全面停火。不過，俄烏兩國周三發動空襲，互相摧毀基礎設施。

今次是特朗普和澤連斯基上月28日在白宮橢圓形辦公室公開爭論後，二人首次對話。白宮聲明指通話極好，澤連斯基感謝特朗普的支持，特別是特朗普率先提供的標槍導彈，以及為和平所做的努力。美烏將繼續共同努力，真正結束俄烏戰爭，在特朗普領導下實現持久和平。特朗普向澤連斯基全面介紹美俄總統通話情況及討論的重點問題，並檢視了庫爾斯克局勢，同意隨戰場發展，美烏國防人員之間密切分享資訊。

澤連斯基要求增加防空系統來保護平民，特別是愛國者導彈系統，特朗普同意合作尋找可用的系統，特別是在歐洲。二人同意各方必須繼續努力確保停火順利進行，指示各自團隊繼續解決與實施和擴大部分停火有關的技術問題，並需盡快推進。他們強調，在進一步會談中，雙方團隊可以就實現持久和平與安全的所有必要方面達成共識。

美稱與俄合作或削中俄關係 澤連斯基在社交平台「X」發文指，徹底結束戰爭的第一步可能是停止對能源和其他民用基礎設施的襲擊，他支持這舉措，烏克蘭也準備好實施。美國及烏克蘭官員下周一將在沙特阿拉伯會面，討論落實及擴大停火。另外，特朗普昨日接受美媒訪問時不諱言，美俄恢復經濟關係，可能將削弱中俄關係，但美俄合作的目的不在於此，又稱俄羅斯領土富饒遼闊，比中國還大。

俄襲烏鐵路設施4工人受傷 普京與特朗普周二通電話後，普京表示會停止針對襲擊烏克蘭能源及基礎設施，惟烏克蘭國家鐵路公司周三表示，俄羅斯再次襲擊其設施，在第聶伯羅彼得羅夫斯克地區，有4名鐵路工人受傷，其中兩人情況嚴重。此外，俄軍出動約150部無人機襲擊烏克蘭東北部邊境城市蘇梅一間醫院、導致大樓嚴重損毀，消防疏散百多名病人。

俄羅斯國防部則指摘烏克蘭先破壞停攻協議，蓄意使用3架定翼無人機襲擊俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區一處能源基礎設施，導致油庫受損觸發大火。聲明譴責烏克蘭有預謀挑釁，破壞特朗普的和平倡議。經鐵路運輸的原油會從受襲設施轉移至CPC裏海石油管線管道，CPC管線是一家國際公司，合作夥伴包括美國能源巨頭雪佛龍和美孚。本報綜合報道

俄軍使用鎧甲彈炮合一防空系統（圖）擊落無人機。 烏克蘭總統 澤連斯基 澤連斯基要求增加防空系統保護平民。圖為愛國者導彈系統。 俄羅斯總統 普京 美國總統 特朗普