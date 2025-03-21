中學生飯後屙嘔 當局採樣檢出諾如
【本報綜合報道】上海外國語大學附屬奉賢實驗中學周二有部分學生出現惡心、嘔吐現象。經相關部門現場流調採樣，部分樣本檢測出諾如病毒。區衞健部門迅速為涉事學生診治，目前情況穩定，無重症患者。
據了解，多名學生周二午餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，網上稱學生的食物包括咖喱雞等，奉賢區教育局相關科室工作人員證實事發於上海外國語大學附屬奉賢實驗中學。奉賢區疾控中心工作人員表示，當日已派人前往該中學食堂採樣。上海奉賢區教育區當日在通報中指，春季傳染病高發，學校將進一步加強學生健康防護。
衞健委指抗生素治療無效
周三國家衞健委召開記者會，會上指出，感染諾如病毒使用抗生素治療是不正確的。諾如病毒胃腸炎是病毒感染，抗生素是針對細菌感染的藥物，對病毒感染無效。中疾控研究員常昭瑞表示，諾如病毒感染是自限性疾病，一般兩至3天後可自行康復，大多數病例是輕症，只需要對症治療，對於少數有脫水症狀的患者需要補液治療，必要時可以前往醫療機構就診。常昭瑞又提醒，預防諾如病毒感染的關鍵環節，是保持良好的個人衞生以及在飲食方面的衞生等。
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