中學生飯後屙嘔 當局採樣檢出諾如

衞健委指抗生素治療無效

周三國家衞健委召開記者會，會上指出，感染諾如病毒使用抗生素治療是不正確的。諾如病毒胃腸炎是病毒感染，抗生素是針對細菌感染的藥物，對病毒感染無效。中疾控研究員常昭瑞表示，諾如病毒感染是自限性疾病，一般兩至3天後可自行康復，大多數病例是輕症，只需要對症治療，對於少數有脫水症狀的患者需要補液治療，必要時可以前往醫療機構就診。常昭瑞又提醒，預防諾如病毒感染的關鍵環節，是保持良好的個人衞生以及在飲食方面的衞生等。