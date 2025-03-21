遭拔錯牙硬塞回 女子維權未果墮亡

【本報綜合報道】安徽省一名34歲女子早前在安慶市立醫院口腔科拔智慧齒時，竟被醫生錯拔原生的好牙，之後更將好牙塞回到智慧齒的位置。她事後痛得睡不着，控訴醫生隱瞞情況，更修改病歷，但維權協商未果，周一從該醫院11樓墮斃。

女事主近日發布多條影片，稱她上周三在安慶市立醫院口腔科拔智慧齒，但醫生將旁邊的牙齒拔了下來，隨後又將錯拔的牙硬塞回去。她周一發布最後一條影片，稱：「如果這個號不更了，說明我不在了。」家屬其後證實，女事主已墮樓身亡。其兄長周三向內媒表示接到警方電話，會赴派出所查看跳樓監控，又指妹妹去其他醫院檢查才知道拔錯牙齒。

痛楚影響生活 醫生拒認責 女事主的丈夫稱，從拔牙到去世期間，妻子一直痛得睡不着，一點東西都沒吃，天天喝水，在與醫院協商時，涉事醫生拒絕承認責任。該醫院醫務科工作人員回應內媒時先稱正在調查，隨後改口稱不接受採訪。安慶市衞健委則稱已獲悉事件，市長熱線已派工單，相關部門正在調查處理，有專人負責，如醫院在診療中存在違法違規，會依法處置。