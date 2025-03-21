足球新星腦死不治 距19歲僅差數小時

赴西班牙集訓出事 上月中送北京就醫 足球隊北京國安U19梯隊男子球員郭嘉璇上月初獲北京全運隊徵召，前往西班牙參與由北京足協組織的集訓，卻在作客比賽期間受傷，送院後證實腦死亡。他上月中獲轉送北京天壇醫院接受治療，延至前晚逝世，僅差數小時便迎來19歲生日。

該名足球小將家屬前晚證實，郭嘉璇當天在北京天壇醫院去世，年僅18歲。知情人士透露，郭嘉璇前天早上突然進入病危狀態，病情經歷多番反覆。直至傍晚6時47分左右，院方表示無力搶救，當時距離郭嘉璇19歲生日僅數小時。

足協取訓練賽視訊 將作分析 北京足協昨天發文提到，自郭嘉璇上月意外受傷以來已全力協調醫療資源救治，盡可能滿足家人需求，為了避免無關人士干擾醫療工作，加上顧及家人情感，未再披露訊息，包括比賽過程及醫療方案等。經協調西班牙方面，該協會已取得訓練賽視訊，組織專家分析，將全力維護死者合法權益，協助家人做好善後事宜。

曾入選拜仁世界隊 球會哀悼 北京國安同日發文亦提到，球隊失去了一位熱愛足球的孩子，並感謝社會各界人士關心及幫助，亦指球隊會繼續盡最大努力妥善處理善後工作，向郭嘉璇家人提供一切必要幫助及支持。由於郭嘉璇曾入選德甲勁旅拜仁慕尼黑旗下國際性項目、為來自世界各地青年才俊提供展示自己、爭取職業足球機會的平台「拜仁世界隊」，拜仁也深表哀悼。

2025年2月，郭嘉璇隨隊前往西班牙馬德里集訓，直至同月6日出席比賽，與對方球員碰撞後昏迷，由直升機送院後證實腦死亡。經使館及北京國安等多方協助下，他同月14日獲送回北京天壇醫院，其會診結果也是腦死亡，沒有任何治療方法。

資料顯示，郭嘉璇於2006年3月20日出生。他司職後衞，曾參與全國U系列及青超聯賽等賽事，並獲最佳球員，2023年入選中國U17國家男子足球隊。2023年6月，他入選拜仁世界隊名單，是當屆唯一入選的中國球員。本報綜合報道