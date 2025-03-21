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北京環球影城狎女客 員工遭停職
內地有網民近日在社交平台反映稱，北京環球影城內一名外籍員工在角色扮演過程中，與遊客互動時存在肢體越界等不當行為。此後，多名網民亦聲稱遭同一名演員性騷擾，有關行為最早能追溯至前年。北京環球影城前日回應稱，已暫停涉事員工的工作。（綜合報道）
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