兩岸國際

欺詐資料流入派送 速遞公司受查

國家郵政局前日指摘，韻達快遞部分加盟企業對協議客戶安全管理存在重大漏洞，導致涉詐騙宣傳品進入寄遞渠道，造成受害人重大財產損失。韻達股份回應子公司被立案調查時，表示已經立即部署整改工作，將持續強化管理及加盟網點管控。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者