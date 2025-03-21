3月21日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月21日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
欺詐資料流入派送 速遞公司受查
國家郵政局前日指摘，韻達快遞部分加盟企業對協議客戶安全管理存在重大漏洞，導致涉詐騙宣傳品進入寄遞渠道，造成受害人重大財產損失。韻達股份回應子公司被立案調查時，表示已經立即部署整改工作，將持續強化管理及加盟網點管控。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250321-0321_00178_028/欺詐資料流入派送--速遞公司受查
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc