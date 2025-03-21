欺詐資料流入派送 速遞公司受查

國家郵政局前日指摘，韻達快遞部分加盟企業對協議客戶安全管理存在重大漏洞，導致涉詐騙宣傳品進入寄遞渠道，造成受害人重大財產損失。韻達股份回應子公司被立案調查時，表示已經立即部署整改工作，將持續強化管理及加盟網點管控。（綜合報道）