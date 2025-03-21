涉開公司與陸合作 台教授准保

【本報綜合報道】台灣國防大學理工學院教授葛明德涉嫌開設人頭公司，與大陸進行技術合作並詐領研究經費，台檢調人員前日到國防大學等地搜索，將葛明德、涉案張姓男子、廖姓男子列詐欺被告，連同其餘7名證人帶走調查。昨日凌晨經桃園地檢署覆訊，葛明德准以5萬元（新台幣‧下同，約1.2萬港元）交保，張男和廖男分別也准以5萬、3萬元（約7,100港元）交保。

疑詐領經費 展機密研究 此案源於民進黨前立委林靜儀前年12月在立法院質詢時，質疑由葛明德主持的先進系統工程研究中心涉及多項機密研究計劃，竟有多筆專利的共同發明人為大陸人。葛明德自1997年擔任台灣政府科學及技術項目的策劃及共同主持人，2020年負責先進系統工程研究中心，從事包括匿蹤塗料、船艦電磁炮等研究計劃，負責項目經費近6,000萬元（約1,430萬港元）。但他涉嫌詐領研究經費，並把資金挹注到自己開設的人頭公司。

檢調接獲檢舉後深入偵辦發現，前年5月廠商控告國防大學理工學院積欠兩年共42筆貸款，每筆近兩萬元（約4,780港元），合計83萬多元（約20萬港元）。這些款項均由葛明德管理的理工學院化學及材料工程系實驗室兩名研究生簽收，懷疑葛涉及不法。校方回應台媒稱，偵查不公開、不回應。桃園地檢署前日指揮台北市調查處搜索國防大學理工學院、葛明德的公司及其住所，訊後依詐欺罪嫌將他移送覆訊。