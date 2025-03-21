偷拍演練等密件售陸人 台前海巡女下士囚5年11月

【本報綜合報道】台灣前海巡署南部分署一名吳姓女下士，早前被控偷拍岸邊雷達站演練紀錄等機密文件，並販售給中國大陸籍人士賺取佣金，法院一審判處其有期徒刑6年兩個月，她與檢方均不服上訴。高等法院高雄分院前日宣判，從輕改判吳女有期徒刑5年11個月。

獲1.65萬佣金 判決書指出，吳女因缺錢而在社交軟件被陸籍人士「王金才」吸收，允諾以單位機密換取報酬。她於前年11月至12月期間，涉嫌偷拍海巡防衞以外機密的電磁紀錄檔案，內有岸巡隊社皆坑雷達站3級「關鍵基礎設施防護」演練紀錄等機密，事後傳送予王金才，共獲超過7萬元新台幣（新台幣‧下同，約1.65萬港元）佣金後，轉換成虛擬貨幣存入虛擬銀包。

吳女此後欲再獲利50萬元（約11.8萬港元），遂通過聊天軟件詢問同事刺探機密情報遭拒。橋頭地院早前以觸犯貪污治罪條例，判處她監禁6年兩個月並褫奪公權3年，惟檢方認為量刑太輕，吳女同樣不服，雙方要求上訴，高雄高分院前日則從輕改判，全案仍可上訴。