間諜藉問卷調查滲透 當局促提防

【本報綜合報道】國家安全部昨日在社交網發文指，內地國家安全機關近日發現，有境外間諜情報機關打着問卷調查、學習交流、組建興趣小組的幌子，開展情報搜集和滲透，使參與者不覺間淪為竊密「工具」，呼籲民眾警惕。

分3階段 發掘深化搜集 文章指，境外間諜情報機關利用問卷調查方式將民眾發展為情報搜集員，大致可分成3個階段。在最先的發掘階段，境外間諜情報機關可能通過發送電郵等形式，問卷調查民眾的興趣愛好、工作領域、網絡使用習慣等，結束後會給予象徵性的獎勵，激發民眾進一步參與的興趣。接着是深化階段，境外間諜情報機關會在前期問卷調查獲取人物畫像後，誘惑其中重點人員參加所謂的專業交流群組，通過布設資訊交流陷阱和定向投放物質獎勵，放大其興趣愛好，讓他們對數據搜集和群組活動產生濃厚興趣。

在最後的資訊搜集實施階段，當群組交流到一定階段後，境外間諜情報機關會組織開展數據分享交流會，甚至會從境外免費寄送相關硬件產品供愛好者架設，並根據分享的數據量和重要敏感程度而建立相應獎勵機制，如提升會員級別、獲得高階設備、成為地區管理員等，讓他們沉迷其中，淪為竊密工具。