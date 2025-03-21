漢光演習想定2027年解放軍攻台 國民黨斥賴清德製台獨時間表

【本報綜合報道】台灣防務部門首長顧立雄近日公布4大建軍重點，包括漢光演習期程倍增、新加5項聯合作戰操演等。國民黨主席朱立倫前日批評台地區領導人賴清德早前公布的17項安全因應策略，及漢光演習想定2027年解放軍攻台，是他的「台獨時間表」，民進黨昨日反斥朱立倫造謠。

今年漢光41號演習首度以解放軍2027年可能攻台為想定，引發關注。顧立雄表示，設定在一年到兩年後的期程，新武器、訓練都要不斷驗證。對於漢光實兵操演翻倍為10天9夜，也納入灰色地帶襲擾，他強調寧可認定解放軍「由演轉戰」的時間縮短，藉此驗證台軍立即回應的能力。

朱立倫回應指，2027年是過去從沒出現過的時間點，看來是賴清德「實現台獨的最後目標」，又批評他為發動準戰爭、準戒嚴而延續「賴17條」。民進黨發言人吳崢回應指，2027年的時間點已有至少前後3任美軍印太司令示警過，質疑朱立倫是否反對台灣提升自我保衞能力。

居住證言論 國台辦轟混淆視聽 另外，大陸國台辦發言人陳斌華昨日批評民進黨當局不斷混淆視聽，企圖將台灣居民居住證和大陸居民身份證混為一談，誤導、恐嚇台灣民眾。他強調，台灣居民居住證和大陸居民身份證是性質完全不同的兩種證件，台灣居民居住證是為滿足台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活需求而推出的一種證明其台灣同胞身份的證件。台灣同胞申領台灣居民居住證不需要具有大陸戶籍，也不需要放棄台灣戶籍，在台灣享有的相關權利義務不應該受到影響。