羈押期限將屆滿 柯文哲首度提訊

【本報綜合報道】台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案及政治獻金案遭起訴，由於3個月羈押期限將屆滿，台北地方法院昨日首度提訊他，除開展準備程序整理訴訟爭點，另調查有沒有必要延長羈押。合議庭將在羈押期限屆滿前，決定延押與否。

整理訴訟爭點 台北地方法院昨日再度召開準備程序庭，分4個庭次訊問4名在押被告。法院分別於上午9時30分提訊威京集團主席沈慶京、上午11時提訊台北市議員應曉薇，進行訴訟爭點整理及延押訊問。至下午2時30分，法院會提訊台北市市長辦公室前主任李文宗，下午3時40分首次開庭訊問柯文哲。柯文哲母親何瑞英、妻子陳佩琪等人亦到場旁聽。

台北檢方去年底依《貪污治罪條例》圖利、違背職務收賄及《刑法》公益侵佔、背信罪起訴柯文哲，共求刑28年半、併科罰金5,000萬元新台幣（約1,177萬港元）、褫奪公權10年。檢方起訴後，台北地方法院雖曾多次開庭訊問他，但均為處理羈押等強制處分。他在庭上一直否認指控，堅稱無罪，預料周四出庭仍維持無罪答辯。