上月訪日外國人破300萬

數據顯示，上月訪日外國人最多的南韓人，有84.73萬人次，同比增長3.5%；其次是中國大陸的72.27萬人次，因應航線航班增多等因素急升57.3%；之後是台灣的50.73萬人次，增長1%。在亞洲以外，最多的是美國19.15萬人次，增長28.8%。日本觀光廳長官秡川直也在記者會上指出，雖然和去年相比，上月春節假期較短，但訪日外國人較去年增多，勢頭良好。