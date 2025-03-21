美再有州長訪台 商經貿能源安全

對於鄧利維首次訪台，台外事部門表達誠摯歡迎，希望進一步深化雙方在多項經貿領域及能源安全議題的互利互惠夥伴關係。訪問團也將與台灣地區領導人賴清德、行政院長卓榮泰等官員會晤，另拜會相關私營部門與企業代表交流，開拓雙邊經貿合作機會。鄧利維昨日應台灣美國商會邀請，擔任該商會今年「謝年飯」貴賓。

周日起訪台4天的霍布斯周三在社交平台發文指，很榮幸到訪台灣晶圓代工大廠台積電總部，並與台積電董事長魏哲家及許多重要主管會面。她感謝台積電堅實的合作與深具遠見的領導，亞利桑那州堅定支持並持續促進這段歷史性的夥伴關係。台經濟部長郭智輝昨日強調，台積電不可能變「美積電」，如投資影響安全將不予核准。