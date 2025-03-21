17歐盟國欠計劃 難擺脫華5G技術依賴

【本報綜合報道】歐盟委員會於2020年發布關於第5代流動通訊技術（5G）網絡安全指南，要求對中國科技公司華為和中興等「高風險」供應商實施嚴格規定，保護5G網絡免受安全風險。法國傳媒周三引述最新數據報道，目前仍有17個歐盟成員國缺乏全面計劃，難以擺脫對華為和中興的依賴。

17個國家中，有4個國家完全沒有計劃實施歐盟要求，分別為奧地利、保加利亞、塞浦路斯和匈牙利，其中塞浦路斯的網絡100%依賴中國組件，奧地利依賴度亦高達67%。剩餘13個國家中，有6個國家已部分實施歐盟要求，7個國家正在實施，包括德國內政部於去年7月對某些5G網絡組件實施部分禁令，而希臘儘管尚未做出正式決定，其政界、監管機構和營運商之間已達成不使用中國組件的非正式諒解。