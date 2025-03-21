華處決4加籍毒販 加國外長強烈譴責

北京稱一視同仁 促停干涉司法 加拿大外長喬美蘭周三表示，中國今年較早前處決了4名犯下走私毒品罪的加拿大公民，強烈譴責中方使用死刑。在北京，外交部昨日回應指，中方對不同國籍的被告人一視同仁，嚴格依法公正處理，指加方應當尊重法治精神，停止干涉中國的司法主權。

喬美蘭表示，被處死人士都是雙重國籍，均因毒品指控被定罪，加方將為面臨同樣命運的其他加拿大人尋求寬大處理。她透露，她和加拿大前總理杜魯多近月來一直請求中國方面寬大處理，試圖阻止相關方面執行有關人等的死刑，但並沒有產生效果。

另外，加拿大外交部指2019年因走私毒品在華被判死刑的加拿大男子謝倫伯格尚未處死。加拿大全球事務部發言人麥克勞德則稱，加拿大「堅決反對在任何情況下、在任何地點使用死刑」。他說，加拿大相關部門正繼續向被執行死刑的犯人家屬提供領事援助，但不會透露犯人的具體身份。

華要求停止不負責任言論 中國駐加拿大大使館回應指，案件與毒品有關，但無透露處決人數。中國不承認雙重國籍，必須向觸犯中國法律的人追究責任，中方一貫嚴厲懲罰毒品犯罪，涉案加拿大公民的犯罪事實清楚、證據充分及確鑿。中方充分保障有關加拿大公民的權利，要求加拿大政府停止發表不負責任的言論。

外交部發言人毛寧周四表示，打擊毒品犯罪是各國共同的責任。中國是法治國家，對不同國籍的被告人一視同仁，嚴格依法公正處理，依法保障當事人的合法權利和加拿大方面的領事權利。她呼籲加方尊重法治精神，停止干涉中國的司法主權。本報綜合報道