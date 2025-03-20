遙望地球逾9個月 2太空人回家喜悅

ISS長期滯留 終獲SpaceX龍飛船「拯救」 美國太空人威廉斯（Suni Williams）及威爾莫（Barry Butch Wilmore）滯留國際太空站（ISS）逾長達9個月後，在美國東部時間周二傍晚乘坐美國太空探索科技公司（SpaceX）龍飛船太空艙返回地球。太空艙降落佛羅里達海岸附近，按照太空人返回地球的既定流程，兩人將在德州休斯敦詹森太空中心接受數天健康檢查，確認無大礙即可回家與家人團聚。

重新適應 至少45日復健 威廉斯、威爾莫及另外兩名美國太空人黑格（Nick Hague）、戈爾布諾夫（Alexander Gorbunov）乘坐太空艙，在美東時間周二凌晨1時05分（香港時間前日下午1時05分）脫離ISS，開始17小時重返地球之旅。太空艙於美東時間周二下午5時45分（香港時間昨日上午5時45分）進入地球大氣層，並張開降落傘減速，最終成功安全着陸，由搜救團隊把太空艙吊出水面。

4名太空人由救援人員協助出艙並扶上擔架時，威廉斯及威爾莫微笑向鏡頭揮手。他們將乘坐美國太空總署（NASA）專機飛往德州體檢。在太空長時間生活可能對人體產生多方面影響，包括肌肉萎縮、視力受損等。為了讓太空人重新適應地球環境，NASA準備了至少45日復健訓練和物理治療。

波音星際線故障礙返回 實際上，人類在太空單次停留最長時間紀錄是由俄羅斯太空人波利亞科夫（Valeri Polyakov）創下，他在1994至1995年間在和平號太空站度過了438天，至今無人能夠打破這項紀錄。

去年6月，威廉斯及威爾莫乘坐美國飛機製造商波音公司的載人太空船星際線抵達ISS，原定執行8天任務後便可返回地球，惟星際線因推進系統故障，無法載人返回，兩人被迫等待下次例行人員輪換才能返回地球，最終在ISS度過286天。期間，兩人在跑步機作常規鍛煉以保持骨骼和肌肉強度，今年1月甚至一起執行太空漫步；在航天機構定期通過貨運任務向ISS補給食物、水和氧氣下，他們更享用了聖誕節大餐，並通過電郵和電話與家人聯絡。本報綜合報道