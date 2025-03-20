以軍再度夜襲加薩北 總理揚言戰火中談判

【本報綜合報道】以色列國防軍周二恢復大規模空襲加薩地帶後，總理內塔尼亞胡揚言這只是開始，未來與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的談判只能在戰火中進行。以軍昨日公布發動了第二場夜間空襲，打擊加薩北部的哈馬斯軍事據點。

內塔尼亞胡表示，哈馬斯在過去24小時內已經感受到以色列的實力，這僅僅是個開始，從現在起談判只能在戰火中進行，軍事壓力對於哈馬斯釋放更多人質至關重要。哈馬斯昨日回應指，該組織並未關上談判大門，只是堅持不需要新協議。

以軍昨日發聲明稱，打擊了加薩北部一個哈馬斯軍事設施，相信武裝分子準備炮擊以色列。同時，海軍攻擊了加薩沿岸的多艘船隻，它們屬於巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ），用於恐怖主義活動。

華表遺憾 強烈譴責以色列 另外，聯合國安理會周二開會討論加薩局勢，中國常駐聯合國代表傅聰指中方對得來不易的停火局面被破壞感到遺憾，嚴重關切和強烈譴責以色列再挑起戰火。中方敦促以色列放棄使用武力的執念，立即停止對加薩的軍事行動，停止集體懲罰加薩平民，呼籲當事方全面並連續落實停火協議，期待停火協議的保障國秉持公正和負責任態度，推動3階段協議連貫執行，確保在加薩實現持久停火。