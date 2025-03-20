約翰‧甘迺迪遇刺檔案解密 專家料不涉可改寫結論證據

尚有逾2萬頁未公開

國家情報總監加巴德發表聲明稱，計劃公開文件包括約8萬頁之前保密的紀錄，未經任何刪減。國家檔案和記錄管理局於當地周二傍晚先公開1,123份、共3.2萬頁文件，到晚上再公開1,059份、共3.14萬頁文件。加巴德解釋，部分文件仍因法院或大陪審團的保密規定而封存，以及受國內稅收法典約束，發布前必須先解除限制，國家檔案和記錄管理局正與司法部合作加快公布有關紀錄。