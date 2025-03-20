兩岸國際

特朗普籲彈劾法官 首席大法官反駁

委內瑞拉黑幫成員被送到薩爾瓦多安全級別最高的恐怖主義監禁中心。 委內瑞拉黑幫成員被送到薩爾瓦多安全級別最高的恐怖主義監禁中心。
委內瑞拉黑幫成員被送到薩爾瓦多安全級別最高的恐怖主義監禁中心。
指非解決司法分歧方式 上訴才合適
針對美國總統特朗普發表要求彈劾法官言論，聯邦最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）前天發聲明反駁，有關做法並非解決分歧方式，又指過去兩個多世紀已證明，當對司法裁決有分歧時，合適應對方式是提出上訴，而不是彈劾法官。
由於哥倫比亞特區聯邦法院法官博斯伯格（James Boasberg）上周末發出臨時禁制令，阻止特朗普政府引用法例驅逐大批委內瑞拉黑幫成員，特朗普前天在網上發文稱呼對方是麻煩製造者及煽動者，應該被彈劾。他重申打擊非法移民非常重要，驅逐行動正是選民所想。
數小時後，羅伯茨發聲明提到彈劾法官做法不妥，文中未有提及總統名字。特朗普同日受訪時補充，有很多人呼籲彈劾博斯伯格，又指自己從不違抗法庭命令，不過國家存在糟糕法官，反問：「我認為在某些時候你必須開始考慮，當遇到搗蛋法官時會怎樣做呢？」
資料顯示，70歲的羅伯茨2005年9月起出任聯邦最高法院首席大法官，曾於2020年主持審議時任總統特朗普首次彈劾審判。根據美國憲法，國會眾議院過半數議員同意，再加上至少三分之二國會參議院議員支持，方可彈劾法官。
反馬斯克風潮 Tesla接連遇襲
另一方面，全美反對富豪馬斯克事件愈演愈烈，旗下企業Tesla電動車成為目標。內華達州拉斯維加斯至少5輛Tesla電動車前天遭到縱火毀壞，司法部部長邦迪批評，連串針對Tesla襲擊事件與本土恐怖主義無異，將嚴懲肇事者及幕後資助犯罪人士。
涉事疑犯前天凌晨穿上黑色衣服行近碰撞維修中心後，向電動車投擲汽油彈縱火之餘，又朝車輛開槍，並在門上寫上「抵抗」字眼。警方相信事件屬針對Tesla設施個別攻擊，正與聯邦調查局（FBI）調查。本報綜合報道
首席大法官 羅伯茨首席大法官 羅伯茨
首席大法官 羅伯茨
法官 博斯伯格法官 博斯伯格
法官 博斯伯格
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者