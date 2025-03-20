特朗普籲彈劾法官 首席大法官反駁

指非解決司法分歧方式 上訴才合適 針對美國總統特朗普發表要求彈劾法官言論，聯邦最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）前天發聲明反駁，有關做法並非解決分歧方式，又指過去兩個多世紀已證明，當對司法裁決有分歧時，合適應對方式是提出上訴，而不是彈劾法官。

由於哥倫比亞特區聯邦法院法官博斯伯格（James Boasberg）上周末發出臨時禁制令，阻止特朗普政府引用法例驅逐大批委內瑞拉黑幫成員，特朗普前天在網上發文稱呼對方是麻煩製造者及煽動者，應該被彈劾。他重申打擊非法移民非常重要，驅逐行動正是選民所想。

數小時後，羅伯茨發聲明提到彈劾法官做法不妥，文中未有提及總統名字。特朗普同日受訪時補充，有很多人呼籲彈劾博斯伯格，又指自己從不違抗法庭命令，不過國家存在糟糕法官，反問：「我認為在某些時候你必須開始考慮，當遇到搗蛋法官時會怎樣做呢？」

資料顯示，70歲的羅伯茨2005年9月起出任聯邦最高法院首席大法官，曾於2020年主持審議時任總統特朗普首次彈劾審判。根據美國憲法，國會眾議院過半數議員同意，再加上至少三分之二國會參議院議員支持，方可彈劾法官。

反馬斯克風潮 Tesla接連遇襲 另一方面，全美反對富豪馬斯克事件愈演愈烈，旗下企業Tesla電動車成為目標。內華達州拉斯維加斯至少5輛Tesla電動車前天遭到縱火毀壞，司法部部長邦迪批評，連串針對Tesla襲擊事件與本土恐怖主義無異，將嚴懲肇事者及幕後資助犯罪人士。

涉事疑犯前天凌晨穿上黑色衣服行近碰撞維修中心後，向電動車投擲汽油彈縱火之餘，又朝車輛開槍，並在門上寫上「抵抗」字眼。警方相信事件屬針對Tesla設施個別攻擊，正與聯邦調查局（FBI）調查。本報綜合報道

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