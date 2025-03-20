烏：俄拒全面停火 反映無心終戰

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京周二與美國總統特朗普通電話後，僅同意局部停火。烏克蘭總統澤連斯基表示，會支持美方的俄烏停止攻擊能源設施努力。但他質疑俄羅斯對停火的誠意，並拒絕接受俄羅斯總統普京提出、外國要停止向烏克蘭提供軍事援助和情報的要求，又重申未來所有談判都必須有烏克蘭的參與。

澤連斯基：拒停接受軍事援助 澤連斯基指，他不想冒犯任何人，但不想出現在普京的菜單上，烏克蘭不是沙律，是一個獨立國家，在沒有烏克蘭的情況下談判是錯誤的。他重申支持任何可達致公正和平的方案，而烏克蘭不能被排除在談判之外。澤連斯基直指普京拒絕美國的全面停火30天提議，反映俄方無興趣終戰。他相信即使普京要求停止軍援，烏克蘭盟友仍會繼續提供安全援助。

較早前，澤連斯基周二分別與英國首相施紀賢和法國總統馬克龍通電話。英國首相府發言人指，施紀賢與澤連斯基討論了特朗普與俄羅斯談判停火方面取得的進展，澤連斯基亦通報了前線情況，施紀賢重申英國堅定不移的支持。

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫則比喻餐廳裏只有俄羅斯和美國，歐洲和烏克蘭都在菜單上，歐洲是開胃小菜，而主菜是烏克蘭。在北京，中國外交部發言人毛寧昨日指中方從一開始就主張透過對話談判解決危機，樂見一切通往停火的努力，認為這是實現和平的必要一步。

澤連斯基