俄允停攻烏能源設施 雙方互換175人質

普京電聯特朗普 促終止軍援基輔 烏克蘭同意美國提出的俄烏全面停火30天建議後，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京周二通電話討論停火問題，惟普京只同意立即停止攻擊烏克蘭能源設施30天，並於昨日與烏克蘭互換175名戰俘。俄方表明，完全停止向烏克蘭提供外國軍援和情報，是任何永久和平協議的條件。特朗普則形容通話非常好及具有建設性，雙方同意迅速行動以達成全面停火，最終達致終戰。美國白宮昨證實，特朗普亦與烏克蘭總統澤連斯基通電話。

通話歷時約90分鐘，於香港時間周二晚上10時開始，俄羅斯克里姆林宮通報指兩國領導人圍繞烏克蘭局勢繼續進行了詳細和坦誠的意見交流，普京重申堅持透過和平方式解決衝突的原則立場，表示願與美方夥伴共同仔細研究可能的調解路徑，該方案應具有綜合、穩定和長期等性質，同時必須考慮消除危機根本原因的絕對必要性，以及俄羅斯在安全領域的合法利益。

會談期間，特朗普提議俄烏雙方相互承諾30天內不攻擊能源基礎建設目標，普京同意，並立即向俄軍下達相關指令。對於美國的全面停火30天提議，普京強調防止衝突升級和推動政治外交解決的關鍵前提，是完全停止對烏克蘭的外國軍事援助和情報支援，而且有數項關鍵條件，包括需對全線停火實施有效監督、必須停止烏克蘭境內的強制動員及武裝部隊重新武裝。普京還指出基輔有重大失信風險，它已多次破壞既有協議，特別是烏克蘭武裝分子在俄羅斯西部庫爾斯克州針對平民實施的野蠻恐怖主義行徑。

美俄談判黑海航運安全倡議 俄方亦同意開始談判黑海航運安全倡議，並與美國加強雙邊合作和全球安全協作。在美俄對世界安全與穩定負有特殊責任的背景下，特朗普和普京願意實現雙邊關係正常化，討論了一系列推動未來經濟與能源領域互利合作的構思，特朗普支持普京提出的在美國和俄羅斯舉辦俄美冰球比賽建議。二人也討論了其他國際議題，包括中東和紅海地區局勢，雙方將共同努力穩定危機地區的局勢，加強在核不擴散和全球安全問題上的協作。兩國總統同意就所有討論議題保持溝通。

白宮聲明則指，特朗普與普京同意俄烏戰事必須以持久和平來結束，並強調改善美俄雙邊關係的必要性。二人一致同意和平將從能源和基礎設施停火開始，並就實施黑海海上停火、全面停火和永久和平進行技術談判，而談判會立即在中東開始。特朗普和普京也廣泛談到中東地區，認為該地區是預防未來衝突的潛在合作地區，進一步商討了遏制戰略武器擴散的必要性，將與其他國家合作確保盡可能廣泛地實施，二人一致認為伊朗絕不應該處於摧毀以色列的位置。

特朗普其後與澤連斯基通話 此外，聲明指兩位總統認同美俄雙邊關係改善的未來具有巨大潛力，包括實現和平後的大規模經濟協議和地緣政治穩定。特朗普在通話後於社交網發文，指同普京討論了和平協議的眾多要素，包括數以千計士兵被殺的事實，認為普京與澤連斯基都希望看到戰事結束。

對於克里姆林宮指出、普京在通話中要求華府立即停止對烏克蘭的援助，特朗普在接受霍士新聞訪問時表示，雙方通話中未有談及對烏克蘭的援助。在與特朗普通電話前，澤連斯基稱期望能夠獲取美俄總統通話詳細訊息，並表示烏方準備派代表團前往美國討論停火事宜。本報綜合報道