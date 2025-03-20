中汽協籲停發每周銷量榜 減內捲保車企健康

數據缺明確來源 易掀誤解市場亂 中國汽車工業協會周二發布規範企業數據的倡議書，呼籲汽車企業停止對外發布每周銷量排行榜，目的是維護行業秩序，減少誤導性資訊對市場的干擾，推動中國汽車產業健康平穩發展。

中汽協指出，近年汽車產業在電動化、智能化和網聯化轉型中取得了顯著成就。然而，隨着市場競爭加劇，部分企業頻繁發布銷量排行榜的現象增多。數據往往缺乏明確來源，容易引發公眾誤解，甚至對行業整體秩序產生不良影響。協會建議企業改以月度、季度或年度等更符合汽車行業運行規律的周期公布經營數據。

倡聚焦技術突破 避免對比 倡議書還強調良性競爭重要，提出企業宣傳應更多聚焦於技術突破、產品創新和服務升級等方面，避免通過對比性表述或排名等方式進行市場競爭。

協會希望行業能夠從「數據競賽」轉向「服務與價值競爭」，從而提升整體競爭力。協會同時呼籲第三方機構和相關平台配合，停止發布銷量排行榜，抵制炒作短期數據和渲染焦慮的行為，共同營造良好的行業環境。

有內媒引述業內人士指出，以周為單位發布銷售數據的行為，更像是一種內捲文化，反映出當前的新能源汽車行業競爭的激烈程度以及各品牌之間的競爭激烈。

針對每周銷量榜的發布，有網友認為每周銷量排行榜只對排首位的品牌有利，排在後面的品牌基本屬於陪跑，如今已淪為營銷工具。本報綜合報道