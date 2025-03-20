山西高速公路地盤塌牆 5人亡

山西省境內一段高速公路的擴建項目地盤周一發生事故，地盤內混凝土配料斗其中一面牆體倒塌，造成斗底被大量土石覆蓋，多人被埋。內媒周二報道，現場救援工作經結束，合共5人遇難，事故原因至今仍在調查中。（綜合報道）