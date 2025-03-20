兩岸國際

男子華山景區墮崖亡 警查死因

湖北省男子趙×金本月初進入陝西省華山景區，其後與親友失去聯繫，直至上周四證實墮崖身亡。內媒周二報道，警方正調查死者墮崖原因，及研判是否屬於刑事案件。多名死者同學及同事透露，死者性格開朗，為人隨和，工作上與同事關係融洽，無與他人發生矛盾。（綜合報道）
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