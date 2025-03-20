3月20日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月20日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
男子華山景區墮崖亡 警查死因
湖北省男子趙×金本月初進入陝西省華山景區，其後與親友失去聯繫，直至上周四證實墮崖身亡。內媒周二報道，警方正調查死者墮崖原因，及研判是否屬於刑事案件。多名死者同學及同事透露，死者性格開朗，為人隨和，工作上與同事關係融洽，無與他人發生矛盾。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250320-0320_00178_028/男子華山景區墮崖亡--警查死因
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc