殲36再試飛 收回起落架提速

【本報綜合報道】自去年底曝光以來，成都飛機工業集團（下稱成飛）研發的第6代隱形戰機殲36日前再度試飛。跟之前的畫面比較，最新曝光的殲36最明顯分別，除了機尾裝上3副引擎外，試飛時收回了起落架，同時不再有其他型號的戰機伴飛。

機尾3引擎 無其他戰機伴飛

正常情況下，驗證機剛開始試飛，為保證安全，起落架都會放下，飛機也會維持在一個比較慢的飛行速度，以防止出現意外無法正常打開起落架的情況。但這次殲36試飛時收回起落架，可以更快的速度飛行，也可以進行更激進的機動測試，顯示測試已進入設計性能驗證階段。此外，新飛機在試飛初期會安排伴飛機全程跟隨，除了為保障安全，也是為觀測新飛機的飛行姿態並作記錄分析。而殲36這次試飛過程中，不像去年底有殲20全程伴飛護航，意味着殲36可靠性和穩定性得到肯定。