向境外間諜賣機密 科研院前助理工程師判死

未獲重用懷恨 離職前複製大量資料 國家安全部昨日公布，近期國家安全機關破獲一宗科研單位工作人員私自複製，並向境外間諜情報機關出賣大量國家秘密的間諜案件，最終因間諜罪、非法提供國家秘密罪判處死刑，剝奪政治權利終身。

任職科研院所助理工程師的劉×自認受不公平待遇沒有得到重用和提拔，對單位懷恨在心。離職前私自複製、留存經手的大量涉密資料，準備伺機報復、要挾領導。劉×離職後進入投資機構工作，為滿足貪欲違反從業準則，借用父母、親友名義設立多個帳戶瘋狂炒股，多次借錢甚至利用信用卡非法套現等方式投資高風險金融產品。投資失敗後不僅沒有迷途知返，萌生投敵叛國、倒賣情報的邪念。

劉×為了逃避偵查，把交易目標鎖定為某境外間諜情報機關，他將涉密電子資料拆分打包、建立資料目錄，同時開通多個平台帳戶收取贓款。

秘密半年內輾轉多國 劉×購買非實名IC卡和數張SIM卡，使用化名並利用暗號暗語接頭。境外間諜情報機關以極低費用騙取涉密資料後中斷聯繫，劉×其後再度攜帶涉密資料出境兜售，半年時間秘密輾轉多個國家。國家安全機關掌握情況後抓捕劉×，他對所犯罪行供認不諱。本報綜合報道