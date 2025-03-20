阿拉斯加州州長本周訪台

【本報綜合報道】美國阿拉斯加州州屬企業阿拉斯加天然氣管線發展公司（AGDC）日前證實，阿拉斯加州州長鄧利維將於本周率團訪問台灣，向台灣能源政策及產業界領袖介紹液化天然氣的經濟與戰略競爭優勢。有美國共和黨參議員幕僚早前稱，台灣是能源輸入地區，或許可以着眼向美國購買能源的安全意涵。

推動供應液化天然氣計劃

除台灣外，鄧利維行程還包括泰國、南韓及日本，目的是在高層級推動阿拉斯加液化天然氣計劃。AGDC發言人又稱，鄧利維本周將在台灣美國商會的宴會上談到阿拉斯加液化天然氣。天然氣開發計劃耗資440億美元（約3,400億港元），興建全長1,300公里的天然氣管線，將阿拉斯加北部偏遠地區的天然氣輸送至南部，再以液化天然氣形式出口至日本、南韓和台灣。