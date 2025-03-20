中加向世貿提關稅申訴 美邊批評邊稱協商

中國和加拿大政府早前先後就美國政府關稅措施向世界貿易組織提出申訴，世貿組織周二公開的文件顯示，美國世貿代表團表明準備好跟中國和加拿大官員協商。不過，美方同時指出，中加已率先作出違反世貿規則的行動。

中國政府於2月向世貿組織提出申訴，加拿大則於本月較早時要求世貿就華府的不正當關稅啟動諮詢機制。美國世貿代表團分別向中加發出一樣的聲明，指出兩國以爭端解決機制來指控美國違反世貿規則，自己卻單方面認定發生了違反世貿規則的行為，這顯然是自相矛盾的。有外媒指出，世貿仲裁機制或需時數年才能解決爭端，但有貿易代表認為華府同意協商，反映美國可能有遵守世貿機制的意願。

美尋求企業幫助 防晶片流向華 另一方面，美國商務部長盧特尼克周二在工業和安全局會議上稱，有人把美國晶片轉移到中國牟利，儘管獲得利益可多可少，但他們試圖破壞美國生活方式。盧特尼克補充，華府正尋求企業和外國政府幫助，將出口管制納入貿易協定，以便各國決定是與美國、自由和西方生活方式結盟，還是為多賺一點錢或買到更便宜的東西而不惜出賣靈魂，「因為這就是你正在做的事，你會出賣靈魂給那些想傷害我們的人」。

華府斥DeepSeek不當使用美晶片 盧特尼克亦點名批評，中國人工智能模型DeepSeek不當使用美國晶片。他又警告，如果美國失去台灣及其生產晶片，當有關晶片無法供應美國時，美國甚至就無法製造汽車。他亦提到總統特朗普為提高美國鋁、鋼鐵、半導體晶片和其他產品產量所做努力，強調美國需要製造無人機並保護它們，以及建立數據中心。本報綜合報道