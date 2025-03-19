毋懼質疑 自幼熱愛百物拆解 星洲女投身工程界

【本報綜合報道】新加坡傳媒周日報道，當地一名女子自幼對各種工具和零件構造極感興趣，長大後更毅然投身男性主導的工程行業，成為女工程師。儘管因性別而常被質疑工作能力，她卻未因此退縮，反而愈挫愈勇，希望能帶動更多女性入行。

26歲的葉瀚琦自幼對日常生活用品構造充滿好奇心，包括修理塗改帶、用風筒拯救進水的電子手錶等，幾乎把家中物品都試過拆卸重組。大學時，她選擇就讀機械工程科，惟因為女性身份，工作能力備受質疑。

冀帶動女性入行發展 葉瀚琦不曾言棄，在行內打滾一段時間後，轉向光子學聯合會，目前擔任創新與企業部門經理，致力推動光子技術在各行業發展。她表示，雖然女性在工程領域仍屬少數，但相信未來將有更多女性加入並推動產業發展。