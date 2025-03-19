阿拜多斯王朝法老 皇家陵墓埃及出土

聖山腳下7米深埋藏 另揭羅馬時代陶器作坊 古埃及神秘面紗下，掩藏了眾多光輝歷史。被指是最神秘王朝之一的阿拜多斯王朝，因對其知之甚少，甚至有專家質疑是否真實存在。埃及旅遊和文物部前日公布，索哈傑省阿拜多斯附近的阿努比斯聖山近日出土一座皇家陵墓，相信屬於距今約3,700年曾統治阿拜多斯王朝的法老。

石灰岩墓室 泥磚拱頂組成 該陵墓建在一座形似金字塔的聖山腳下，位於地下7米深處，由一個石灰岩墓室組成，上面覆蓋高約5米、泥磚砌成的拱頂。墓內刻有法老銘文，但未發現木乃伊。墓口兩側銘文提到守護死者的古埃及女神涅弗提斯和妹妹伊西斯，表明此墓是一個重要歷史人物的安息之地。

墓主名字未明，但研究表明他曾是阿拜多斯王朝在任法老王，在公元前1,650年、第二中間時期在任的法老王沃塞里布‧塞納比凱（King Woserire Senebkay）之前。後者陵墓2014年已出土。

刻銘文陶片 詳記交易納稅 除了古墓，考古學家在更北的村落裏發現了一個完整的羅馬時代陶器作坊，含大量窰，以及刻有銘文的陶片，詳細記載了當時商業交易和納稅方法，凸顯埃及在羅馬時期繁榮的工業。埃及古物最高委員會指出，今次出土的皇家陵墓為阿拜多斯王朝發展、皇室埋葬習俗提供了新的科學證據。本報綜合報道