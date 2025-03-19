泰擬縮旅客免簽停留期限

泰國旅遊與體育部部長索拉翁預告，政府計劃縮短免簽證外國遊客停留期限至30天。泰媒報道，措施與政府加強打擊旅客利用免簽措施從事非法商業活動有關。泰國旅行社協會憂慮非法從事工作或商業活動外國人日益增加，酒店協會則認為免簽期限太長令更多公寓非法租予外國遊客。（綜合報道）