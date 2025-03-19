日本5公斤大米平均價 破212元

【本報綜合報道】日本大米短缺導致價格攀升，農林水產省周一公布數據，本月3至9日全國超市5公斤大米的平均價格較去年同期上漲99.3%，達到4,077圓（日圓‧下同，約212港元），是2022年3月有統計以來首次升破4千日圓關口。

儲備米料本月下旬上市 最新數據顯示，上述大米平均價格比前一周高出125圓（約6.5港元），連續10周上升。農林水產省實施競標的政府儲備米最快於本月下旬上市，但不少相關人士預測降價幅度只有數百日圓左右，很難降回去年同期的2,000至2,999圓（約104至156港元）區間。

日本全國農業協會聯合會（JA全農）同日透露，已要求交易單位在店內銷售中標的儲備米時，不要標明「儲備米」，以免消費者混亂。上周五發布的首批15萬噸儲備米的競標中，94.2%由7個收購單位中標，將售予批發商再通過超市等提供給消費者。日本政府周二將中標的儲備米交付JA全農，JA全農同日從埼玉縣倉庫運出大米。