兩國船隻黃海對峙 韓召見華使館人員抗議

【本報綜合報道】南韓外交部昨日召見中國駐韓大使館有關人員，抗議中國海警船在黃海中韓專屬經濟區重疊水域威脅南韓調查船。中國外交部發言人毛寧同日強調，當前黃海局勢穩定。

中方增設3構造物惹不滿 韓媒報道，南韓海洋水產部下屬海洋科學技術院上月26日下午2時30分派出海洋調查船ONNURI號前往黃海中韓暫定措施水域，試圖檢查中方安裝的鋼構造物。海洋調查船距離構造物約1公里時，中國海警船與3艘平民橡皮艇靠近，阻止韓方使用調查設備，中方平民當時手持作業用刀具，南韓海警船到場，與中國海警船對峙約兩小時。南韓外交部人士稱，政府正採取泛政府層面積極應對措施，避免南韓在黃海正當合法海洋權益受影響。

黃海中韓暫定措施水域是兩國專屬經濟區重疊部分水域，中方去年至今年新增3座構造物，主張是漁業設施用於養殖。毛寧在例行記者會稱不了解具體情況，但對於中韓的海洋權益主張重疊，雙方正推進海域劃界談判，同時根據中韓漁業協定在中韓暫定措施水域內積極開展合作。針對雙方存在涉海分歧，她指中韓通過海洋事務對話合作機制保持良好溝通，兩國海上執法部門溝通渠道順暢。