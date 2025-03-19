研究員圖洩美核機密 累韓遭列入「敏感國家」

美國能源部聯邦能源監管委員會周一向國會提交半年報告，提到愛達荷國家實驗室一名外包員工攜帶屬於出口管制對象的資訊，乘搭飛機前往南韓時被抓並解僱。報告指出，事發於前年10月1日至去年3月31日的報告期內，涉及資訊為愛達荷國家實驗室的核反應堆設計軟件，屬於專利資訊。能源監管委員會表示，調查發現該員工知曉相關資訊是出口管制對象，並曾與外國政府溝通。

美方就南韓被列入敏感國家名單解釋，這是因南韓研究員赴美國能源部旗下研究機構出差或開展聯合研究時，曾違反安全規定。南韓政府計劃在敏感國家名單下月15日生效前，與美方協商將韓方移出名單，並討論打消美方對安全顧慮的方案。南韓產業通商資源部長安德根本周將訪美，與美國能源部長萊特討論相關事宜。

約瑟夫‧尹周二出席駐韓美國商會（AMCHAM）和美國駐韓大使館共同舉辦的座談會時指出，敏感國家名單的適用範圍僅限於能源部實驗項目。能源部下屬有多個實驗室，去年有超過2,000名南韓學生、研究員、公務員訪問了有敏感資料的研究室。他指由於訪問人數太多，導致發生有關事件，所以製成「敏感國家」名單。南韓之所以被列入這份名單，是因為對部分敏感資訊處理不慎。韓媒分析認為，雖然約瑟夫‧尹未說明「處理不慎」的主體，但這或暗示有關問題責任在於韓方。本報綜合報道