以軍空襲加薩410死 哈馬斯斥推翻協議

不滿未釋人質遂攻擊 哈方高官喪命 加薩停火進展停滯多時，以色列國防軍周二對加薩地帶發動大規模空襲，造成最少410人死亡、562人受傷，死者包括哈馬斯高級安全官員瓦特法（Mahmoud Abu Watfa）。以色列總理內塔尼亞胡指摘巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯屢次拒絕釋放人質和調解，警告行動將繼續升級；哈馬斯批評以色列單方面推翻停火協議，呼籲國際社會施壓阻止針對加薩民眾的「滅絕戰爭」。

籲國際施壓阻滅絕巴人 以色列國防軍和以色列安全局周二早上發聲明指，目前正在對加薩地帶針對哈馬斯的目標進行大規模打擊。加薩民防部門表示，很多人被困在加薩各處遭轟炸的房屋廢墟下。傳媒報道，以軍出動坦克在加薩南部汗尤尼斯開火，當地發生激烈槍戰。以色列總理辦公室強調，此舉目的是實現政治階層確定的戰爭目標，包括所有人質獲釋，無論是生還抑或死去的人質，從現在起將加強對哈馬斯的軍事打擊。

以色列防長卡茨發聲明警告，如果哈馬斯拒絕釋放剩餘全部59名人質，「地獄之門將在加薩打開，哈馬斯將遭遇前所未見的猛烈打擊」。他指，因哈馬斯拒放人質並威脅傷害以兵和以色列社區，以軍再次在加薩展開戰鬥，直到所有人質返回家園和實現所有戰爭目標。

以指哈馬斯拒美方調解 以色列外交部隨後發聲明指，哈馬斯繼續拒絕停火建議是恢復行動的原因，強調「哈馬斯拒絕了美國總統特使威特科夫提出的兩項具體的調解建議」，雖然以色列同意這些建議，但「哈馬斯拒絕了」。

哈馬斯發聲明威脅，內塔尼亞胡政府決定恢復對加薩侵略將使人質面臨未知命運，呼籲調解方讓內塔尼亞胡對結束停火負上全部責任，並呼籲阿拉伯和回教國家支持巴勒斯坦抵抗運動，亦要求聯合國安理會緊急召開會議，責成以色列停止侵略。哈馬斯高級別領導人辛迪指摘以方應對停火協議的破裂負有全責，並表示哈馬斯仍在與相關調停方保持溝通。

加薩停火第一階段協議在今年1月19日開始，原定本月初進入第二階段，內容包括以色列全面撤出加薩並永久結束戰爭，換取哈馬斯釋放剩餘人質，但以色列上月拒絕就第二階段協議條款談判。至第一階段協議本月1日結束後，美以尋求延長第一階段協議，哈馬斯則堅持按照第二階段條款談判，最終談判破裂。白宮指摘哈馬斯向總統中東特使威特科夫提出的要求完全不切實際，警告哈馬斯非常清楚最後期限將至。本報綜合報道