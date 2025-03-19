歐盟擬供3390億元軍援予烏

【本報綜合報道】歐盟擬向烏克蘭提供400億歐元（約3,390億港元）軍事援助，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯周一在外長會議結束後表示，該倡議得到廣泛政治支持，各方正討論細節。英方另預計，逾30個國家願向烏克蘭派遣維和部隊。

料逾30國願派維和部隊 英國首相施紀賢周一表示，多國將加入「自願聯盟」支持烏克蘭，貢獻能力各不相同，但將是一支重要力量，相當多的國家提供部隊。對於維和部隊會否獲准在遭受攻擊時反擊，發言人稱正舉行軍事規劃會議討論細節。針對俄羅斯反對，發言人直指去年俄方在前線部署北韓軍隊時，也沒詢問烏克蘭。

歐盟本周將舉行領導人峰會之際，成員國在向烏提供加倍軍援方面取得了進展。相關方案尋求今年交付200萬發火炮彈藥以及防空系統、深度精確打擊導彈、無人機和其他武器，並加強烏軍組織和軍事工業、鼓勵成員國捐助等。消息指，法國、意大利等國要求給予更多時間和細節，匈牙利則持續反對，料本周不會有最終決定。