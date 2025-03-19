俄烏大量分歧下 特朗普與普京通話

前者事先張揚 就烏和平協議多方面內容達一致 美國白宮昨日表示，總統特朗普和俄羅斯總統普京於香港時間當晚10時開始通話，進展良好。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫預料討論俄美關係正常化、烏克蘭問題等議題。在與普京通話前，特朗普周一表示雙方已就烏克蘭和平協議的多方面內容達成一致，但仍有不少問題未解決。

佩斯科夫回答記者關於普京和特朗普將在電話中談甚麼時指出，兩人將討論雙方關係進一步正常化、調解烏克蘭衝突中還有大量問題。他表示，兩位總統將自行決定何時結束會談，而俄方將在通話結束後盡快作出通報。佩斯科夫較早前透露，普京通過日前訪俄的美國總統中東特使威特科夫，向特朗普傳遞了訊息和信號。

特朗普周一在華盛頓的甘迺迪藝術中心表示，即將與普京的通話是一件大事，希望與對方討論烏克蘭士兵在庫爾斯克地區的困境，當地烏軍正被俄軍包圍。

烏籲俄停止附加條件 特朗普又稱，如果不是他出手，俄烏不會同意停火，只有他能讓俄羅斯暫停採取行動，並相信在美國調解下，俄烏能停火並達成和平協議，並對此感到樂觀。白宮亦指出，他們從來沒有像現在這樣接近和平。

另外，烏克蘭總統澤連斯基周一與法國總統馬克龍通電話時強調，烏方願意無條件停火30日，呼籲俄方必須停止附加條件，以實現目標。澤連斯基隨後在當晚的例行講話中指，戰爭中的每一天都意味人命的犧牲，譴責普京拖延戰爭。烏克蘭外交部同日在社交網發文指，烏克蘭外長瑟比加當日以網上方式參加了歐盟外長會議，瑟比加強調烏方不附加條件地接受美方停火提議，俄方也必須無條件接受。

烏成立停火談判小組 瑟比加呼籲歐洲盟友加快推進強化烏克蘭和歐洲防禦能力的進程，並強調歐盟委員會主席萊恩提出重新武裝歐洲計劃、法國和英國發起的志願聯盟的重要性。他還向各方通報了烏美在沙特阿拉伯吉達會談的情況，稱會談富有建設性、坦誠、具體，希望歐洲夥伴進一步協調行動。瑟比加稱，烏方已成立談判小組，並開始組建技術團隊負責監督停火，希望歐盟國家在加大對俄施壓方面發揮積極作用。本報綜合報道