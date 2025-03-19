假肉毒素扮進口貨 21元出廠 賣2000元

【本報綜合報道】注射肉毒桿菌毒素是近年較熱門的醫學美容療程，但內地傳媒周一揭發，有假肉毒素出廠價僅20元（人民幣‧下同，約21.5港元）起，卻包裝成進口水貨，賣上千元。一些不法廠家和個人鋌而走險從中牟利，並形成製假售假、違規運輸、針劑注射培訓速成、無資質人員打「黑針」的黑色產業鏈，當中家庭作坊灌裝肉毒素的衞生情況堪憂。

內媒調查發現，一些藥商和微商口中「無批文的進口水貨」肉毒素，實則是國內非法廠商甚至小作坊生產的假肉毒素，通過非法渠道獲得原液後，加工、分裝成「裸瓶」肉毒素或包裝，仿冒成進口水貨肉毒素流入醫美市場。數家自稱國內源頭的廠商表示，其裸瓶肉毒素1,000支起訂，出廠價約廿元，如帶歐版或韓版包裝較貴，最終以幾百元到一千多元不等賣給使用者，售價可達1,900元（約2,040港元）。

未冷藏下運輸 恐中毒喪命 多名肉毒素長期使用者表示，相對於動輒一千多元一支的正規肉毒素，幾百元一支的「韓版」用在注射量大的部位，價格上更合適。藥商隱匿社交平台上發廣告，並作「打假式」推銷，惟發貨時都是常溫狀態下速遞，產品質量和運輸存放條件得不到保障。有醫生指出，肉毒素需冷鏈車運輸、冷藏儲存，否則可能導致毒性增加，重則引發面癱等症狀。一旦出現嚴重的肉毒中毒，甚至可致死。