洩私隱 女兒網暴孕婦出醜 百度副總裁稱愧疚

指已溝通批評 冀大眾手下留情 內地搜索引擎百度集團副總裁謝廣軍的女兒被揭捲入網絡暴力事件，在「飯圈」與人爭執後多次公開對方私隱。謝廣軍周一發布微信朋友圈回應，表示深感愧疚，並向所有受影響的朋友鄭重道歉。

據報道，謝廣軍13歲的女兒在微博網名為「你的眼眸是世界上最小的湖泊」，去年以來多次在飯圈惡意公開普通人的私隱，行為引述爭議。一名孕婦網民本月上旬因對南韓女星的評論引發其他粉絲撻伐，謝女參與了這場網暴，和許多人一起曝光對方工作單位。

女兒稱身在加國 不怕報警 網上不但出現很多詛咒孕婦網民的發言，還有人造黃謠，並找到其丈夫的聯繫方式進行離間和謾罵。謝女稱自己身在加拿大不怕對方報警，又透露其父是百度高管。

百度否認洩露開盒數據 謝廣軍證實，女兒在網上與人爭執，情緒失控下把海外社群網站上的他人私隱發布在自己帳號，進而導致自身個人訊息也被曝光，引發大量負面言論擴散。他稱作為父親，很愧疚未能及時察覺並引導女兒正確處理問題，未能及時教會她尊重、保護他人及自己私隱。他又指已與女兒溝通，並嚴肅批評其行為，也懇請網民停止擴散相關內容，給未成年人改正和成長空間。

有內媒指出，由有網友貼出、未經證實的網絡留言顯示，疑似謝女曾表示開盒的數據是「我家長給的」。百度安全負責人陳洋澄清，當接到舉報後，已展開調查並完成取證，結果顯示相關數據並非從百度洩露。本報綜合報道