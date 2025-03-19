涉偽造健康證 零食店22員工受查

【本報綜合報道】四川省涼山州西昌市市場監管局近日核查發現，連鎖食品公司「絕味鴨脖」在該市旗下所有門店的22名從業人員集體偽造健康證，已立案查處。絕味鴨脖客服周一回覆內媒查詢稱，公司得知該消息後已第一時間啟動全面排查工作。

申食品經營許可證造假

西昌市市場監管局披露，市內絕味鴨脖旗下所有門店從業人員健康證明均為外地辦理，疑似偽造。其總店長魏×表示，為圖方便省事，通過不正當渠道為各門店員工辦理取得從業人員健康證明。西昌市市監局向重慶市江北區衞健委等相關部門協查核實，已確認魏×等人的健康證為偽造。該局又初步查明，該品牌旗下相關門店在辦理《食品經營許可證》和《四川省食品小經營店（餐飲服務）備案證》過程中，提供了虛假的從業人員健康證明。