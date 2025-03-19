浙江再谷夫婦生育意願 派結婚消費託育券

擴免費教育範圍 援助家庭經濟 為了鼓勵結婚生育，內地多地近期紛紛出台惠民措施。浙江省人民政府辦公廳日前發布《大力提振和擴大消費專項行動實施方案》（下稱《實施方案》），內容提及將建立實施生育補貼制度，為符合條件生育家庭發放生育補貼等。

根據《實施方案》，浙江將在結婚生育、優學優教、醫療保障、養老助老等方面實施居民減負行動。在結婚生育方面，全省將向符合條件生育家庭發放生育補貼之餘，同時鼓勵有條件地方發放結婚消費券及託育券，展開普惠托育基本公共服務。至於優學優教方面，當地將深入推進山區海島「縣中崛起」，亦會探索逐步擴大免費教育範圍。

向每對夫婦發千元禮包 翻查過往資料，浙江紹興市上虞區2023年4月曾推出13條優化生育政策，包括向每對在區內登記結婚夫婦給予價值1,000元（人民幣，下同，約1,070港元）禮包等，同省衢州市常山縣同年8月亦宣布，向該縣雙方均為初次結婚登記且女方年齡在25周歲或以下夫婦（至少一方為常山戶籍）給予1,000元獎勵。內媒估計，因應《實施方案》提出鼓勵有條件地方發放結婚消費券，浙江接下來將有更多城市及縣區推出獎勵結婚措施。

人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整教授指出，根據過往經驗，發放育兒補貼確實能在一定程度上幫助人們減輕家庭經濟負擔，對於提振生育意願、提高生育率也有一定積極作用。

山西結婚登記窗口派現金 除了浙江，山西省呂梁市由本年1月1日起，只要登記結婚（雙方均為初次登記）且女方年齡在35周歲或以下夫婦可獲1,500元（約1,605港元）獎勵，更是在結婚登記窗口現場即席發放現金；廣東省、陝西省及河南省多村近期亦紛紛出台激勵紅娘辦法。本報綜合報道