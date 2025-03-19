關稅戰所致 美66%肉廠輸華資格失效

恐釀390億元虧損 華府指中方違貿協 針對美國對中國進口商品再度加徵關稅，中國早前宣布對原產美國部分進口商品加徵關稅作為反制，受影響商品包括多種肉類。1,000多家美國肉品廠出口到中國的資格周日失效，美國農業部早前多次要求中方續期未獲回應。英媒周一報道，中方已為數百家美國豬肉和禽肉工廠更新註冊資格至2030年，但中國海關總署官網顯示，數百家美國牛肉工廠的註冊狀態依舊為「已到期」。

英媒早前報道，中國政府要求外國食品出口商必須註冊才能在華銷售。美國各地的豬肉、牛肉和禽肉加工廠，包括泰森食品、史密斯菲爾德和嘉吉等大型生產商的註冊狀態，周日由「有效」變成「已到期」。報道指出，這次對華出口資格失效的美國肉品廠約佔總數的三分之二，恐令美國肉品進入中國市場受限，並造成約50億美元（約390億港元）損失。

中國40天未進口美液化天然氣 美國農業部表示，中國未回應美方關於續簽肉品廠註冊資格的多次請求，可能違反2020年中美第一階段貿易協議。報道指出，約84家美國肉品廠的註冊資格已在上月失效，儘管這些工廠的貨物仍可進入中國，但業界不確定中方允許這情況持續多久。去年，美國是中國第三大肉品供應國，僅次於巴西和阿根廷，進口量為59萬噸，佔中國肉品進口總量9%。另外，中國已連續40天沒從美國進口液化天然氣，據報是近兩年最長的間隔期，因貿易商被迫將貨船轉移至其他地方以避免中國徵收關稅。

華將助外貿企業拓展內銷渠道 另外，內地官媒旗下自媒體「玉淵譚天」周一引述知情人士指，為抵禦外部衝擊，中國商務部將採取系列措施，幫助外貿企業拓展內銷渠道。據報道，中國商務部部長王文濤上周末在上海調研內外貿一體化工作，了解外貿產品拓內銷情況，這次調研的企業是紡織品外貿企業東方國際（集團）有限公司。紡織品和服裝作為中國對美出口的重要品類，去年對美出口佔中國紡織品服裝總出口的17%左右，美國從中國進口佔美國總進口的24%左右，但紡織品和服裝出口的利潤空間正在減小。本報綜合報道