華漢意外失雙腿 登頂泰山成壯舉

3℃寒天前行 毅力感動人心 內媒周日報道，一名中國雲南省大理白族自治州南澗彝族自治縣寶華鎮雲華村男子，多年前因意外失去雙腿，一度一蹶不振，卻在擁有相同經歷的人激勵下重新振作，近日更發起挑戰順利登上位於山東省中部、「五嶽之首」泰山山頂，成功感動及鼓舞他人。

31歲的王家德2013年前往昆明打工期間，因一場意外事故而失去雙腿，此後他對未來失去信心，生活也失去意義，卻在機緣巧合下，看到同樣失去雙腿的陳州分享勵志經歷，令他深受觸動，決定振作起來，向對方學習。此後，他積極面對生活，嘗試擺攤、飼養家禽，甚至涉足電商帶貨領域，堅強應對生活中的難關。

跨過逾7000級 冀續攀五嶽 王家德本月8日在熱心人的幫助下，終於能夠實現登頂泰山的心願，並在3℃的寒冷天氣下，開始艱難的攀登之旅。期間，因山路表面布滿露水，他手中的手橕偶爾打滑，必須付出更大努力才能艱難前行，途中他更開始難以承受身心折磨而感到痛苦，但最終也堅持下來，於上周日中午順利登頂，爬完超過7,000級階梯。他事後表示，如今內心充滿自信，更希望未來能繼續登頂五嶽中剩餘的山。本報綜合報道