美神盾艦護南部邊境 打擊非法移民
【本報綜合報道】美國國防部罕有調派神盾導彈驅逐艦格雷夫利號（USS Gravely），執行針對非法移民的加強南部邊境安全任務。
格雷夫利號上周六離開維珍尼亞州約克鎮海軍武器站，履行總統特朗普保護南部邊境的行政命令。北方司令部司令吉洛特（Gregory Guillot）表示，格雷夫利號將提高保護美國領土完整、主權和安全能力。國防部官員指出，格雷夫利號最新部署將協調有力地打擊海上恐怖主義、武器擴散、跨國犯罪、海盜、環境破壞和非法海上移民。海岸防衞隊分隊一支分隊將登艦，意味格雷夫利號可能協助拘留在海上發現的非法移民。海岸防衞隊經常展開執法任務，但《地方武裝法》限制動用軍隊執法，除非獲憲法或國會授權。
可攜戰斧巡航導彈
格雷夫利號長155米，比海岸防衞隊所有艦艇都要大，還能攜帶數十枚戰斧巡航導彈。格雷夫利號去年7月完成為期9個月的部署，美國海軍形容是「史無前例」。格雷夫利號在中東兩度延長部署，負責航空母艦艾森豪威爾號護航任務，並攔截也門叛軍青年運動向紅海商船和軍艦發射的彈藥。
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