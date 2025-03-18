美神盾艦護南部邊境 打擊非法移民

格雷夫利號上周六離開維珍尼亞州約克鎮海軍武器站，履行總統特朗普保護南部邊境的行政命令。北方司令部司令吉洛特（Gregory Guillot）表示，格雷夫利號將提高保護美國領土完整、主權和安全能力。國防部官員指出，格雷夫利號最新部署將協調有力地打擊海上恐怖主義、武器擴散、跨國犯罪、海盜、環境破壞和非法海上移民。海岸防衞隊分隊一支分隊將登艦，意味格雷夫利號可能協助拘留在海上發現的非法移民。海岸防衞隊經常展開執法任務，但《地方武裝法》限制動用軍隊執法，除非獲憲法或國會授權。